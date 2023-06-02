Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksikalı yetkililer, ülkenin batısında yer alan Guadalajara kentindeki bir uçurum kenarında 45 torba içerisinde insan cesetleri buldu.

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu
BBC TÜRKÇE

Meksikalı yetkililer, ülkenin batısında yer alan Guadalajara kentindeki bir uçurum kenarında 45 torba içerisinde insan cesetleri buldu.

Jalisco eyaleti savcılığı, geçen hafta yedi genç çağrı merkezi çalışanın kaybolmasına yönelik arama çalışmalarına başlatmıştı.

Torbalarda bulunan cesetlerin tam sayısı henüz bilinmezken, içlerinde hem kadın hem de erkeklerin olduğu ifade edildi.

Zorlu arazi yapısı ve kötü aydınlatma koşulları nedeniyle arama çalışmalarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

İtfaiye ve sivil savunma ekipleri ile birlikte, polis cesetlerin toplanması için birlikte çalışıyor.

İlk ceset torbası Salı günü bulundu. Ancak ardından güneş ışığının olmayışı ve zorlu arazi koşulları nedeniyle çalışmalar Çarşamba gününe kadar durdu ve daha sonra devam etti.

Savcılık tüm kalıntıların toplanmasına kadar arama çalışmalarının süreceğini söyledi.

Bulunan cesetlerin kimlik tespit çalışmaları da sürüyor.

Savcılık, kayıp olarak bildirilen yedi kişinin akıbetinin de araştırıldığını aktardı.

Ceset torbalarının uçurum kenarına nasıl bırakıldığı hala belirsizliğini koruyor. Ancak ülkede kayıp vakaları oldukça yaygın.

Meksika’da hükümetin resmi verilerine göre 100 binden fazla kişi kayıp. Bu insanların birçoğunun organize suçların kurbanı olduğu düşünülüyor. Ancak suçlular nadiren ceza alıyor.

Resmi veriler birçok kayıp vakasının 2007 yılından bu zamana yaşandığını gösteriyor. Bu tarih, dönemi devlet başkanı Felipe Calderón’un da “uyuşturucuyla mücadelede savaş” başlattığı yıla denk geliyor.

Kaybolanların üçte ikisi erkekler, beşte biri de 18 yaş altı insanlar oluşturuyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa Parlamentosu, Macaristan’ın 1 Temmuz 2024'te AB Dönem Başkanı olmasına karşı çıktı
BBC Avrupa Parlamentosu, Macaristan’ın 1 Temmuz 2024'te ...
Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için reçeteye ihtiyaç duymayacak
BBC Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için ...
Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülen çocuklarını geri almaya çalışan Ukraynalı anneler: 'Onları almaya ne hakları var?'
BBC Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülen ...
Kuzey Kore'nin ilk askeri keşif uydusunu uzaya gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı
BBC Kuzey Kore'nin ilk askeri keşif uydusunu uzaya ...
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, üç yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti
BBC Venezuela Devlet Başkanı Maduro, üç yıl sonra ...
İngiltere'de ölüme meydan okunan peynir yarışına bu yıl da yüzlerce kişi kaldı
BBC İngiltere'de ölüme meydan okunan peynir yarışına bu ...
Uganda Devlet Başkanı Museveni, eşcinsellere idam cezası verilebilecek yasayı onayladı
BBC Uganda Devlet Başkanı Museveni, eşcinsellere idam ...
Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin eski başkanı BBC'ye konuştu: Koronavirüsün laboratuvardan sızmış olması ihtimali dışlanmamalı
BBC Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin eski başkanı BBC'ye ...
İtalya’da gölde batan teknede istihbarat ajanları öldü
BBC İtalya’da gölde batan teknede istihbarat ajanları ...
Kiev Belediye Başkanı: Rusya, Ukrayna'nın başkentine İHA saldırısına bulundu
BBC Kiev Belediye Başkanı: Rusya, Ukrayna'nın başkentine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.