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        Haberler Dünya Amerika Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 29 yaralı | Dış Haberler

        Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 29 yaralı

        Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 07:01 Güncelleme: 11.03.2025 - 07:02
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        Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 29 yaralı
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        Meksika'nın Oaxaca eyaleti Valisi Salomon Jara, basına yaptığı açıklamada, başkent Meksiko'dan hareket eden yolcu otobüsünün Mitla-Tehuantepec otoyolunda devrildiğini bildirdi.

        AA'nın haberine göre; kazada, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 29 kişinin de yaraladığını kaydeden Jara, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        Jara, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, kazanın nedeninin araştırılacağını belirtti.

        Yerel basına göre, kazada hayatını kaybedenlerin iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisinin destekçileri olduğu ve bu kişilerin Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın pazar günü Meksiko'da düzenlediği mitinge katıldıkları ortaya çıktı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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