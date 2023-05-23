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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın duman ve kül püskürtmesinin ardından ülkede sarı alarm seviyesine geçildi. Yanardağda 21 Mayıs'tan bu yana çoğu küçük çapta toplam 573 patlama kaydedildi

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AA

  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın duman ve kül püskürtmesinin ardından ülkede sarı alarm seviyesine geçildi.

     

     
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

    Açıklamada, başkent Mexico City'deki iki uluslararası havalimanından yapılan uçuşların yanardağdan yayılan kül sebebiyle 3 gündür iptal edildiği, Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde de eğitime ara verildiği aktarıldı.

     

     
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

    Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi açıklamasında, yanardağda gözlenen değişimler dolayısıyla "3. Aşama Sarı Yanardağ Alarmı" ilan edildiğini belirtti.

     

     
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

    Açıklamada, Puebla ve Morelos eyaletlerinin sınırındaki yanardağda 21 Mayıs'tan bu yana çoğu küçük çapta toplam 573 patlama kaydedildiği ifade edildi.

     

     
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

    Halkın patlamalara ve kül yağmurlarına karşı uyarıldığı açıklamada, yanardağdan yayılan dumanın insan sağlığına zarar verebileceği kaydedildi.

     

     
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

    Yanardağlar için sarı alarm, orta çaplı patlamalar, çevre bölgelere kül yağmurları ve magma akıntılarının sinyalini verirken bu kapsamda, mecbur olmadıkça dışarı çıkmama ve maske kullanarak dumanı doğrudan solumaktan kaçınma uyarıları yapılıyor.
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!
  • Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı harekete geçti: 2 günde 573 patlama gerçekleşti, sarı alarm verildi!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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