Meksika'dan Galatasaray için Santiago Gimenez iddiası!
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Meksika basını, Hollanda ekibi Feyenoord'un yıldız golcüsü Santiago Gimenez'in, sarı-kırmızılıların gündemine geldiğini duyurdu.
Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Kadrosuna nokta takviyeler yaparak sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar için Meksika'dan sürpriz bir iddia geldi.
Meksika basınından TUDN; Galatasaray, Feyenoord'un forveti Santiago Gimenez'i gündemine aldı.
23 yaşındaki Meksikalı forvetin, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddettiği ve bu gelişme sonrası sarı-kırmızılıların girişimlerini sıklaştırdığı öne sürüldü.
Santiago Gimenez, yaz transfer döneminde Milan'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Santiago Gimenez, hafta sonu oynanan Utrecht maçında formasına tekrar kavuşurken penaltıdan fileleri havalandırdı. 2022 yılında CD Cruz Azul'dan Feyenoord'a transfer olan Gimenez, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 7 gol attı.