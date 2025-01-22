Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a "Amerika Körfezi" yanıtı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" sözlerine ilişkin, "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." dedi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD Başkanı Trump'ın Meksika Körfezi'ne ilişkin sözlerini değerlendirdi.

​​​​​​​Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." ifadesini kullandı.

ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını arzu ettiklerini dile getiren Sheinbaum, "Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD’de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve işbirliği için zamanın geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.

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İLK KEZ BİR KARARNAMEDE "AMERİKA KÖRFEZİ" İFADESİ KULLANILDI

ABD'de Meksika Körfezi'ne ilişkin tartışmalar sürerken, Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan ettiği kararnamede, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde, körfeze ilişkin ifadelerinden saatler sonra DeSantis, "Amerika Körfezi" atfının geçtiği kararname imzaladı.

Acil durum ilan edilen kararnamede, "Amerika Körfezi üzerinde hareket eden bir alçak basınç alanı, 21 Ocak 2025 itibarıyla Florida'nın kuzeyine geniş çaplı etkili kış hava koşulları getirecektir." denildi.

Böylelikle ABD'de ilk kez bir eyalet Trump'ın açıklamaları doğrultusunda "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" tanımını kullandı.