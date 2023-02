Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'ya hüzünlü veda

Proteo'nun görevi boyunca arama kurtarma çalışmalarında birçok insanı kurtardığını belirten Marquez, "Misyonunu tamamlamış oldu. Buraya gelirken onu tecrübesini aktarmak üzere getirmiştik. Buradaki birçok enkazdan canlı çıkarmaya yardımcı oldu. Birçok yer tespiti yaptı. O konuda Proteo değerli köpek bizim için, daha çok can dostumuz. Öncelikle can dostumu kaybettim. Çok üzgünüm, gözlerim doluyor. Birçok operasyona beraber katıldık. Her zaman sahaya çıktığımızda birbirimize destek oluyorduk." diye konuştu.