Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasıyla iki takım için önem derecesi artan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaya istekli başlayan Meksika, ilk yarıda kanatları etkili kullandı. Rakip yarı sahada çoğalmakta ve pozisyon üretmekte zorlanan Polonya karşısında taraftarının da desteğini arkasına alan Kuzey Amerika temsilcisi, Moreno, Vega ve Sanchez ile girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.