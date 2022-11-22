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Haberler Dünya Kupası 2022 Meksika - Polonya: 0-0 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
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Meksika - Polonya: 0-0 (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda karşı karşıya gelen Meksika ile Polonya, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Polonya'da Lewandowski, 58. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Ochoa'yı geçemedi.

Meksika - Polonya: 0-0 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
HABERTURK.COM

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasıyla iki takım için önem derecesi artan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaya istekli başlayan Meksika, ilk yarıda kanatları etkili kullandı. Rakip yarı sahada çoğalmakta ve pozisyon üretmekte zorlanan Polonya karşısında taraftarının da desteğini arkasına alan Kuzey Amerika temsilcisi, Moreno, Vega ve Sanchez ile girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Müsabakanın 56. dakikasında Polonya, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Moreno ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede formasından çekilen Lewandowski yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Chris Beath, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı vuruşunda sağına uzanarak topu çelen kaleci Ochoa, gole izin vermedi.

64. dakikada Meksika gole yaklaştı. Edson Alvarez'in sert şutunda Martin'in ceza sahası içinde kafasıyla dokunduğu ve hafif yön değiştiren topu kaleci Szczesny güçlükle çeldi ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

İki takımın ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı kalan bölümde skor değişmedi ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmayı 39 bin 369 taraftar takip etti.

Grupta Suudi Arabistan ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğunda otururken, 1'er puanlı Meksika ve Polonya 2 ve 3. sırayı paylaştı. Puansız Arjantin ise son sırada yer aldı.

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Stat: 974

Hakemler: Chris Beath, Anton Schetinin, Ashley Beecham (Avustralya)

Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Edson Alvarez, Herrera (Dk. 71 Rodriguez), Chavez, Lozano, Vega (Dk. 84 Antuna), Martin (Dk. 71 Jimenez)

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Kaminski, Szymanski (Dk. 72 Frankowski), Cash, Krychowiak, Zalewski (Dk. 46 Bielik), Zielinski (Dk. 87 Milik), Lewandowski

Sarı kartlar: Dk. 29 Sanchez, Dk. 56 Moreno (Meksika), Dk. 76 Frankowski (Polonya)

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