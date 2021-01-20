Güzelliği ile olduğu kadar sıra dışı tavırları ile de dikkatleri üzerine çeken Melania Trump 50 yaşındadır. Eşi Donald Trump ile birlikte katıldığı törenlerde eşine karşı sert ve soğuk davranışı nedeniyle Donald Trump'ı sık sık zor durumda bırakan Melania Trump bu süreçte en çok araştırılan isimlerden biri oldu.

MELANİA TRUMP KİMDİR?

Melania Trump, 26 Nisan 1970'de doğmuştur. Eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısıdır. 45. ABD Başkanı Donald Trump ile evlidir. Yugoslavya'da (şu anda Slovenya) doğmuştur, 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip olmuş, 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. 2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur.