Cinsel saldırıya uğramış!

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Melanie Chisholm, "Saldırıya uğramış hissettim. Çok savunmasız hissettim. Utandım... Ardından emin olamadım, doğru mu anlamıştım? Profesyonel masörle kıyafetlerinizi çıkardığınız yerdeydim" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Chisholm, "Yaygara yapmak istemedim ama aynı zamanda bununla başa çıkacak zamanım da yoktu" ifadelerini kullandı.

"Mel C" lakaplı şarkıcı, yaşananları hemen aklının derinliklerine gömdüğünü çünkü Spice Girls konserine odaklanmak zorunda olduğunu belirtti.

"TEKRAR GÜNYÜZÜNE ÇIKTI"

"Mel C", saldırıyla o dönem yüzleşemediği için yıllarca derinlerde kalmasına izin verdiğini ancak hatıralarını yazmaya başladığında bu anın tekrar günyüzüne çıktığını belirtti.

Bir sabah aklına gelen olaya kitabında yer vererek herkes tarafından duyulmasını isteyip, istemediğine karar veremeyen sanatçı, "Bunu söylemenin, sonunda bununla yüzleşip, başa çıkmanın benim için çok önemli olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

"OLAYI GÖMDÜM!"

"Spice Girls"ün yıldızı, olayı cinsel saldırının hafif versiyonu olarak tanımladı ve kendinde yarattığı etkiden dolayı detayları paylaşmak istediğini dile getirdi.

Melanie Chisholm, "Beni etkiledi ama olayı gömmüştüm. Eminim pek çok insan bunu yapıyor" dedi.

Chisholm, "How To Fail" isimli podcastte aynı zamanda, ebeveynlerinin boşanmasının onda bıraktığı etkilerden, Spice Girls döneminde yaşadığı yeme bozukluğundan da bahsetti.