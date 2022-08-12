Artık yerli: Genç tutuyor hastalıklardan koruyor

Melatonin, biyolojik ritmin ve uyku fizyolojisinin düzenlenmesinde “epifiz” adı verilen ve beyinde yer alıp salgı bezinde üretilerek salınan bir hormon olarak tanımlanıyor. Bu hormonun vücuttaki biyolojik ve fizyolojik düzenlemede çok önemli görevleri var. Bu değerli hormon bugüne kadar yerli imkanlarla üretilemezken, yerli firmaların yıllardır beklediği izin sonunda çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın temmuz ayında melatonin hormonunun gıda takviyesi olarak üretimini onaylamasıyla bu hormonu dörtte bir fiyatına temin etmek mümkün hale geldi. Melatonin üreticileri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi de var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopol İstanbul) artık melatonin üretiliyor. Tarım Bakanlığı tarafından AAB Melatonin adıyla ruhsatlandırılarak gıda takviyesi olarak üretilmeye başlanan ürünün içeriğinde 3 mg saf melatonin yer alıyor. Bu hormonun salınımı ışık ve karanlık döngüsüne göre değişkenlik gösteriyor. Gün ışınlarının kaybolması ve karanlıkla birlikte melatonin sentez ve salınımı artarken, aydınlıkta ışıkla birlikte baskılanıyor. Melatoninin gece düzeyleri gündüz düzeylerinin yaklaşık 3-4 katı oluyor. Gece saat 21.00-22.00 civarında salgılanmaya başlayıp 03.00-04.00 saatlerinde en yüksek düzeyine ulaşıyor. Sabah 07.00’de azalıyor ve vücut kendini uyanıklığa hazırlıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Teknopol İstanbul

UYKU SÜRESİ VE KALİTESİ ONDAN SORULUR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç, “Melatonin salınımında gece olan artış vücut ısısını düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Melatonin üretimi ve salınmasında bozulma meydana gelmesi hem uykuya dalmayı hem de sürdürmeyi güçleştirmekte ve çeşitli uyku hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. ‘İnsomni’ (uykusuzluk hastalığı), ‘huzursuz bacaklar sendromu’, ‘jetlag’ ve ‘gecikmiş uyku fazı sendromu’ gibi uykuyla ilişkili hastalıklar bunlar arasındadır. Bu gibi sorunlarda takviye olarak alınan melatonin uykuya geçişi kolaylaştırıp uyku süresini ve kalitesini artırmaktadır” diyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YENİDEN AKTİVE EDİYOR

Melatonin vücudun birçok biyolojik ve fizyolojik işlevinde rol oynuyor. Vücut uykudayken salgılanan melatonin hücre yenilenmesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve vücudun yeniden direnç kazanmasını sağlıyor. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda melatonin sentezi engellendiğinde bağışıklık sisteminin baskılandığı, dışardan melatonin takviyesi yapıldığında ise bağışıklık sisteminin yeniden aktive olduğu saptanıyor. Yapılan çalışmalar çeşitli bakteriyel veya viralviral hastalıklara bağlı enfeksiyonlar ile ilaç tedavisi veya kortizon kullanımı sonrasında görülen bağışıklık sistemindeki etkilenmelerin tedavisinde melatonin kullanımının fayda sağladığını veya bu hastalık tablolarının ortaya çıkmasının büyük oranda önüne geçilebileceğini gösteriyor.

HÜCRE KAYBININ ÖNLENMESİNDE ETKİLİ

Vücudumuzda gün boyu yaşanan fizyolojik olaylar sonucunda ‘serbest oksijen radikalleri’ adı verilen zararlı maddeler üretiliyor. Melatonin bu zararlı maddelerin gece uyku sürecinde vücudumuzdan temizlenmesine yardımcı olup hücrelerin kaybının önlenmesini sağlayarak vücut sağlığımızın korunması üzerinde önemli etki yaratıyor. Bu maddeler yaşlanma üzerinde etkili olduğu gibi enfeksiyon gelişimi, sinir sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi çeşitli hastalıkların gelişiminde de rol oynuyor. Yaşla birlikte melatonin düzeylerinde fizyolojik olarak görülen azalma nedeniyle antioksidan etkinin azaldığı, “serbest oksijen radikalleri” gibi zararlı madde birikiminin arttığı, organlarda anatomik ve işlevsel dejenerasyon meydana geldiği ve melatonin azalmasının bu süreçte etkili olduğu belirtiliyor.