Melek Mosso: Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız

Başarılı şarkıcı Melek Mosso, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan ve Aslı Şafak’ın sunduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Son dönemde hem özel hayatında hem de psikolojisinde zor günler geçirdiğini dile getiren Mosso, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sanki üzerime bir sürü kene yapışmıştı. Bir noktadan sonra kendimi hasta hissettim. Benim için bir yıkıma dönüştü. Hastaydım, çok yorgundum ve çok yalnızdım. Yardım çığlığı da attım. ‘Ben yalnızım, kendimi kötü hissediyorum’ dedim. Sadece anneme ve babama söylemedim. Çünkü başka bir ailen var ya, oraya tutunmaya çalıştım. Ama işin sonunda yalnız kaldım."

"BU SAATTEN SONRA KİMSE BENDEN FAYDALANAMAYACAK"

Zor süreçte iki yol olduğunu söyleyen Mosso, terapiye başladığını ve hayatındaki bazı insanlarla bağını kopardığını ifade etti: "Dost sandıklarımla da eski eşimle de yollarımı ayırdım. İnsanlar senden faydalanıyor ya, bunu çektiğinde çok çirkinleşiyorlarmış. Bu saatten sonra kimse benden faydalanamayacak. Hep verdim, aldılar da aldılar... Ama alabilecekleri son şey buydu. Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız."

Şarkıcı Melek Mosso, oyuncu Serkan Sağdıç ile 2023-2025 yılları arasında evli kalmıştı. Yaşadıklarının henüz çok taze olduğunu belirten Melek Mosso, "Daha 3 - 3.5 ay oldu. Şu an bile kelimelerimi seçiyorum" dedi. REKLAM "PSİKOLOJİM BOZULDU" Zor dönemin üretkenliğini de etkilediğini belirten Melek Mosso, "4 sene boyunca hiç şarkı yazmadım. İlk defa böyle bir dönem yaşadım. Psikolojimi bile bozdu. Geçtiğimiz süreçte neyi tuttum kendimde, ne yaşadım bilmiyorum" ifadelerini kullandı. 4.5 yıllık ilişkisinin 2 yılında evli olduğunu söyleyen Mosso, ilişkide sorumluluğun tek taraflı yüklenmesine şu sözlerle dikkat çekti: "Hayatın sorumluluğunu tek başına sen alamazsın. Sürekli ‘Ben yapamıyorum, olmuyor, senin yüzünden’ denildiğinde bir yerde canavara dönüşüyorsun. Bana canavar diyorsan, nasıl canavara dönüştüğümü de söylemek zorundasın. Ben bir prensestim, nasıl canavara dönüştüm?" "EVLİLİĞE MESAFELİYİM AMA AŞKA DEĞİLİM" Yaşananların ardından evliliğe mesafeli olduğunu dile getiren Melek Mosso, aşka olan inancını ise koruduğunu söyledi. Mosso, "Ben aşk insanıyım. İlk görüşte aşka inanırım. Umarım beni kuş gibi hafifletecek bir aşka sahip olurum" dedi.