        Melek Mosso: Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız

        Melek Mosso: Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız

        Şarkıcı Melek Mosso, yaşadığı zorlu süreci "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında anlattı; "Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız"

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:24
        "Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız"
        Başarılı şarkıcı Melek Mosso, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan ve Aslı Şafak’ın sunduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

        Son dönemde hem özel hayatında hem de psikolojisinde zor günler geçirdiğini dile getiren Mosso, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sanki üzerime bir sürü kene yapışmıştı. Bir noktadan sonra kendimi hasta hissettim. Benim için bir yıkıma dönüştü. Hastaydım, çok yorgundum ve çok yalnızdım. Yardım çığlığı da attım. ‘Ben yalnızım, kendimi kötü hissediyorum’ dedim. Sadece anneme ve babama söylemedim. Çünkü başka bir ailen var ya, oraya tutunmaya çalıştım. Ama işin sonunda yalnız kaldım."

        "BU SAATTEN SONRA KİMSE BENDEN FAYDALANAMAYACAK"

        Zor süreçte iki yol olduğunu söyleyen Mosso, terapiye başladığını ve hayatındaki bazı insanlarla bağını kopardığını ifade etti: "Dost sandıklarımla da eski eşimle de yollarımı ayırdım. İnsanlar senden faydalanıyor ya, bunu çektiğinde çok çirkinleşiyorlarmış. Bu saatten sonra kimse benden faydalanamayacak. Hep verdim, aldılar da aldılar... Ama alabilecekleri son şey buydu. Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız."

        Şarkıcı Melek Mosso, oyuncu Serkan Sağdıç ile 2023-2025 yılları arasında evli kalmıştı.
        Yaşadıklarının henüz çok taze olduğunu belirten Melek Mosso, "Daha 3 - 3.5 ay oldu. Şu an bile kelimelerimi seçiyorum" dedi.

        "PSİKOLOJİM BOZULDU"

        Zor dönemin üretkenliğini de etkilediğini belirten Melek Mosso, "4 sene boyunca hiç şarkı yazmadım. İlk defa böyle bir dönem yaşadım. Psikolojimi bile bozdu. Geçtiğimiz süreçte neyi tuttum kendimde, ne yaşadım bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        4.5 yıllık ilişkisinin 2 yılında evli olduğunu söyleyen Mosso, ilişkide sorumluluğun tek taraflı yüklenmesine şu sözlerle dikkat çekti: "Hayatın sorumluluğunu tek başına sen alamazsın. Sürekli ‘Ben yapamıyorum, olmuyor, senin yüzünden’ denildiğinde bir yerde canavara dönüşüyorsun. Bana canavar diyorsan, nasıl canavara dönüştüğümü de söylemek zorundasın. Ben bir prensestim, nasıl canavara dönüştüm?"

        "EVLİLİĞE MESAFELİYİM AMA AŞKA DEĞİLİM"

        Yaşananların ardından evliliğe mesafeli olduğunu dile getiren Melek Mosso, aşka olan inancını ise koruduğunu söyledi. Mosso, "Ben aşk insanıyım. İlk görüşte aşka inanırım. Umarım beni kuş gibi hafifletecek bir aşka sahip olurum" dedi.

        "ANNEMLE BABAM BENİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDI"

        En zor anlarında ailesinin yanında olduğunu belirten Mosso, duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, "Annemle babam gelip beni olduğum yerden alıp şu anki halime getirdiler. Kendimi odaya kapatmıştım. İyi görünmüyordum, müdahale ettiler. Pür sevgi gösterdiler. Aile bu demek" diye konuştu.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medyada ailesine gönderilen ağır mesajların da kendisini derinden yaraladığını anlattı. Özellikle babasının gelen bir mesaj karşısında gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Mosso, "Babamın gözleri dolu dolu okuyamadı bile. Elim ayağım titredi mesajı görünce. Çok sinkaflı ve korkunç bir mesajdı. Onu öyle görmek istemiyorum" dedi.

        "OYUNCULUĞU MANİFESTLİYORUM"

        Melek Mosso, müziğin yanı sıra oyunculuk yapmak istediğini de açıkladı. Mosso, "Oyunculuğu manifestliyorum. Tiyatro geçmişim var. Taklit yeteneğim güçlü. Ama bana gelip bir şarkıcıyı oynayacaksın demesinler. Bir rol olsun, üzerime giyeyim. Yazılar ve hikâyeler yazıyorum. Bunları senaryoya dönüştürmek istiyorum" dedi.

        Zorlu bir sürecin ardından kendi kararlarının arkasında durduğunu vurgulayan şarkıcı, "Çok muhteşem bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bir karar aldım ve arkasında durdum. Kendimle gurur duyuyorum. 'İyisin, çok daha iyi olacaksın' diyorum kendime" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

        #Melek Mosso
        #Aslı Şafakla işin aslı
