Melek Mosso, sahneye çıktığı programına Tarkan'ın 'Kış Güneşi' ile başladı. Mosso, ‘'Çocukluğum ve genç kızlığım Tarkan'ın şarkılarını dinleyerek geçti. İnşallah bir gün beraber düet yaparız" dedi.

Melek Mosso, 'Arzular Arsız'ı seslendirirken flüt de çalarken programının finalini 'Bana Yalan Söylediler' ile yaptı.

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