Melek Mosso isyan etti: Saldırgan ve edepsizler

Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç ve ailesiyle birlikte tatil yapmak için önce Sri Lanka'ya ardından Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na geçmişti.

Tatili devam eden Melek Mosso, sosyal medya hesabından yayımladığı makyajsız fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti.

"KENDİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hâlâ aklım almıyor. Gerçekten düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi seviyorum. Makyajsız da seviyorum, makyajlı da seviyorum ve yüzümdeki her bir lekenin, her bir noktanın benim hayatımda bir anısı, bir önemi var. Lütfen, sizler de kendiniz sevin ve lütfen artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin. Çünkü biz kendimizden vazgeçmeyeceğiz.