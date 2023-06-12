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Melek Mosso sahnede özür diledi

Uluslararası 57'nci Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan Melek Mosso, geçtiğimiz hafta bir ödül töreninde kullandığı ifadeler dolayısıyla sahnede özür diledi. Mosso, "Sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum" dedi

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İHA
  • Melek Mosso sahnede özür diledi - Magazin haberleri

    İstanbul'da katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği cümleler nedeniyle Melek Mosso'nun Tekirdağ’da AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ‘Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ndeki konserinin iptal edildiği iddia edilmişti.

    Söz konusu iddiların doğru olmadığı festivalin organizatörü tarafından dile getirilmişti. 

    Melek Mosso, yaptığı konuşmayla ilgili şu açıklamayı yaparak özür dilemişti:

    'Seçim kombini’ diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir. Tanımayanlara da ben açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum. Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi… Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri... Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem.
  • Melek Mosso sahnede özür diledi - Magazin haberleri

    Melek Mosso, 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde çıktığı sahnede de özür diledi. 
  • Melek Mosso sahnede özür diledi - Magazin haberleri

    "HELALLEŞMEK İSTİYORUM"

    Sahneye çıkarak ilk şarkısını seslendirdikten sonra sonra açıklamada bulunan Melek Mosso, "Hemen bir konuya değinip, güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki; bizler kim, ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim, ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum; bu acılar siyaset üstü acılardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın, bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum, can-ı gönülden bir kadın olarak" dedi.
  • Melek Mosso sahnede özür diledi - Magazin haberleri

    Melek Mosso, "Bu denli kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festivali günümüzde, böyle bir dönemde bu şekilde insanların hiçbir şekilde insanların huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip, yüreğine basan sayın başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel festivali asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
  • Melek Mosso sahnede özür diledi - Magazin haberleri

    "HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ"

    Daha sonra sahneye çıkarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek... Büyük bir erdem ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek... Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

    Fotoğraflar: AA, İHA

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