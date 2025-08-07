Melendiz Dağı nerede? Melendiz Dağı hangi şehirde, ilde, bölgede?

Türkiye'nin kalbinde, İç Anadolu'nun bozkırında sessizce yükselen Melendiz Dağı, sadece coğrafi bir oluşum değil, aynı zamanda bölgenin tarihsel ve doğal belleğidir. Birçok kişi için Melendiz Dağı'nın adını duymak, Ihlara Vadisi ya da Kapadokya gibi doğal güzellikleri hatırlatır. Ancak bu dağ, kendi başına ayrı bir dikkat hak eder. "Melendiz Dağı nerede?" sorusuyla başlayan merak, dağın ait olduğu şehre, bölgeye ve fiziki yapısına dair geniş bir keşfe dönüşür. Biz de bu içerikte yalnızca coğrafi konumunu değil, bu dağın neden önemli olduğunu, hangi kültürel ve doğal değerlerle çevrili olduğunu detaylı biçimde aktaracağız.

MELENDİZ DAĞI NEREDE?

"Melendiz Dağı nerede?" sorusu, İç Anadolu'nun merkezinde yer alan bu dağın konumunu araştıranlar için ilk adımdır. Melendiz Dağı, Aksaray ilinin doğusunda, Güzelyurt ilçesine oldukça yakın bir noktada konumlanır. Bu sönmüş volkanik dağ, Kapadokya bölgesine yakınlığıyla da bilinir. Düz ovaların içinden yükselen ve çevresine hâkim bir manzara sunan Melendiz, özellikle doğal yapısıyla dikkat çeker.

Yüksekliği yaklaşık 2.963 metre olan Melendiz Dağı, çevresindeki yaylalar, çaylar ve vadilerle birlikte bir doğa mozaiği sunar. Dağın kuzeyinde Hasan Dağı bulunurken, batısında Tuz Gölü yer alır. Bu konumuyla dağ, hem volkanik hem de jeolojik açıdan zengin bir yapıya sahiptir. MELENDİZ DAĞI HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE BULUNUR? Melendiz Dağı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Aksaray iline bağlıdır. Özellikle Güzelyurt ilçesi sınırlarında yükselir. Aksaray, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapması nedeniyle kültürel zenginliği yüksek bir şehirdir. Bu dağın Aksaray’daki varlığı, şehre hem turistik hem de doğal anlamda değer katmaktadır. Ancak yalnızca Aksaray değil, Melendiz Dağı'nın yakın çevresinde yer alan Niğde ili de dağın coğrafi etkisi altındadır. Özellikle dağın güneydoğu yamaçları, Niğde ile sınır ilişkisi içindedir. Bu nedenle bazı kaynaklarda dağın Aksaray-Niğde sınırında olduğu da belirtilir. Böyle bir konum, dağın etrafındaki doğa turizmi, tarım faaliyetleri ve su kaynakları açısından da önem kazanmasını sağlar.