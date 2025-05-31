Melike Şahin'den eşine: Bütün yıllar bizim olsun kocam

Melike Şahin, 2023'te hayatını birleştirdiği eşi Sedat Arpalık'a sosyal medya hesabı üzerinden bir sürpriz yaptı.

Evliliklerinin 2'nci yılını Instagram hesabından çok özel fotoğraflarla kutlayan Melike Şahin; "Dünyada 8'inci, dünya evinde ve Garip ile 2'inci yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam" notunu düştü.

Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Melike Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu sıralarda Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı.

Baba Zula ile çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adı altında bir proje başlattı, bu ekiple Beyoğlu'nda bir süre konserler verdi.

2017'de Fransız yönetmen Tony Gatlif’in 'Djam' isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.