Melike Şahin'in karnı burnunda tatil pozları
Ünlü şarkıcı Melike Şahin geçtiğimiz aylarda anne olacağını duyurmuştu. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Şahin'den tatil kareleri geldi
Giriş: 12 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
Şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştirmişti. Anne olacağını duyuran 37 yaşındaki şarkıcı, müjdeli haberi İstanbul konserinde dinleyicileriyle paylaşmıştı.
Anne olmaya gün sayan Şahin, çıktığı tatilden pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı.
Konserlerine kısa süreliğine ara veren Melike Şahin, karnı burnunda karelerine "Tatilci melik depoyu fulledi şimdi görevinin başına geçiyor" notunu düştü.
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Şahin'in paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede ilgi gördü.
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