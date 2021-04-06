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Melike Zobu kimdir? Melike Zobu nereli ve kaç yaşında? Melike Zobu fimleri

Melike Zobu kimdir? Melike Zobu kaç yaşında ve nereli? Soruları merak ediliyor. Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Deli Deli Küpeli filminde oynayan Melike Zobu merak ediliyor. Peki, Melike Zobu nereli? Melike Zobu kimdir ve kaç yaşında oldu? İşte Melike Zobu filmleri...

Melike Zobu kimdir? Melike Zobu nereli ve kaç yaşında? Melike Zobu fimleri

Melike Zobu sosyal medyanın gündeminde. Yeşilçam sinemasında sert mizaçlı kadın rolleriyle tanınan Melike Zobu'nun şimdiki hali araştırılıyor. Peki, Melike Zobu kimdir? Melike Zobu kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair detaylar...

MELİKE ZOBU KİMDİR?

Melike Zobu, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 58 yaşındaki oyuncunun asıl adı Ayşe Melike Zobudur. Baba tarafından aslen Malatyalıdır. Tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu’nun yeğenidir, aynı zamanda usta sinema oyuncusu ve tiyatrocu Bilge Zobu ile kuzendir.

1978'de yüz güzeli seçilmesinin ardından sinemaya başladı. Çoğunlukla sert mizaçlı tipleri canlandırdı. Bazı ünlü isimlerle birlikte birçok projede rol aldı. Bu isimlerden biri Cüneyt Arkındır. "Aliye Destan, Sığıntı,Ben de Yaşıyorum, Üçüncü İstasyon, Toplumun Kadını Yalnız Efe, Bin Kere Ölmek" gibi filmlerde oynadı.Evlendikten sonra sinemadan uzaklaştı. Hazal ve Yağmur adında iki kız çocuk sahibidir. Büyük kızı Hazal Kalkavan Karahan, TV programcılığı yapmaktadır ve ünlü iş adamı Mert Karahan ile evlidir.

FİLMLERİ

Aliye (Atilla Akarsu 1992)
3. İstasyon (Ünal Küpeli 1992)
Köroğlu (Kamil Renklidere 1991)
Ben De Yaşıyorum (Eser Zorlu 1989)
Buzdan Mutluluk (Yücel Uçanoğlu 1989)
Yağmur Başladı (Eser Zorlu 1989)
Aşka Vakit Yok (Yavuz Yalınkılıç 1988)
Ferman (Yücel Uçanoğlu 1988)
İki Zarf Bir Hayat (Eser Zorlu 1988)
Kurt Payı (Oğuz Yalçın 1988)
Toplumun Kadını (Eser Zorlu 1988)
Küçüksün Yavrum (Temel Gürsu 1988)
Sığıntı (Yücel Uçanoğlu 1988)
Dertli Dertli (İbrahim Tatlıses 1987)
Yalnız Efe (Kamil Renklidere 1987)
Seni Seviyorum (Orhan Elmas 1987)
Allah Allah (İbrahim Tatlıses 1987)
Yuvasızlar (Temel Gürsu 1987)
Halkalı Köle (Ümit Efekan 1986)
Yunus Emre (Engin Temizer 1986)
Deli Deli Küpeli (Kartal Tibet 1986)
Yaz Bitti (Zeki Alasya 1985)
Boynu Bükükler (Ümit Efekan 1985)
Bin Kere Ölmek (Celal Mihrabin 1983)
Islak Güneş (Savaş Eşici 1982)
Kanije Kalesi (Yılmaz Atadeniz 1982)
Destan (Remzi Jöntürk 1980)
İsyan (Orhan Aksoy 1979)
Kuma (Lütfi Ömer Akad 1979)
Mahmudo ile Hazel (Savaş Eşici 1979)
Derviş Bey (Şerif Gören 1978)

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