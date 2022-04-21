TikTok fenomeni cinsiyet değiştirdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi isimlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu. Sağlam artık hayatına "Melis" ismiyle devam edeceğini açıkladı.

"MELİKHAN'A BORCUMU ÖDEDİM"

Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Sağlam, "Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak, yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’a borcumu ödedim." dedi.

"Çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum." diyen Melikhan Sağlam, "Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis Sağlam..." açıklamasında bulundu.

"ANNEM EN BÜYÜK DESTEKCİM"

Cinsiyet değiştiren fenomen, en büyük destekçisinin annesi olduğunu da belirtti.