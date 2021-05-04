Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de Bill Gates'le olan evliliğini bitirme kararı alan Melinda Gates oldu. Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki çalışmalarıyla da tanınan Melinda Gates araştırılıyor. Melinda Gates kimdir? Melinda Gates kaç yaşında? İşte Melinda Gates hakkında merak edilenler...

MELİNDA GATES KİMDİR?

Melinda French Gates 15 Ağustos 1964 tarihinde ABD'de dünyaya geldi.

Amerikan hayırsever olarak tanınan Melinda Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır. 1994 yılında Bill Gates ile evlendi. Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996),Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır.

Çift 3 Mayıs 2021 tarihinde Twitter'den boşanma kararı aldıklarını duyurdular.