Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Melinda Gates kimdir? Melinda Gates kaç yaşında? İşte Melinda Gates hakkında merak edilenler...

Dünyaca ünlü Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma haberi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Microsoft'un kurucularından biri olan Bill Gates'le olan evliliğiyle tanınan Melinda Gates araştırılıyor. Melinda Gates kimdir? Melinda Gates kaç yaşında? İşte Melinda Gates hakkında merak edilenler...

Melinda Gates kimdir? Melinda Gates kaç yaşında? İşte Melinda Gates hakkında merak edilenler...

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de Bill Gates'le olan evliliğini bitirme kararı alan Melinda Gates oldu. Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki çalışmalarıyla da tanınan Melinda Gates araştırılıyor. Melinda Gates kimdir? Melinda Gates kaç yaşında? İşte Melinda Gates hakkında merak edilenler...

MELİNDA GATES KİMDİR?

Melinda French Gates 15 Ağustos 1964 tarihinde ABD'de dünyaya geldi.

Amerikan hayırsever olarak tanınan Melinda Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır. 1994 yılında Bill Gates ile evlendi. Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996),Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır.

Çift 3 Mayıs 2021 tarihinde Twitter'den boşanma kararı aldıklarını duyurdular.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bill Gates kimdir? Bill Gatess kaç yaşında?
BİYOGRAFİBill Gates kimdir?
Melik Muhammed Tapar nasıl öldü? Tarihte Melik Muhammed Tapar kimdir?
BİYOGRAFİMelik Muhammed Tapar nasıl öldü?
Haluk Levent kimdir? Haluk Levent kaç yaşında?
BİYOGRAFİHaluk Levent kimdir?
İsmail Altunsaray kimdir, nerelidir? İsmail Altunsaray kaç yaşında?
BİYOGRAFİİsmail Altunsaray kimdir?
Ceylan Ertem kaç yaşında? Ceylan Ertem kimdir?
BİYOGRAFİCeylan Ertem kimdir?
Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Murda gerçek adı nedir? Murda'dan acı haber: Kızını kaybetti...
BİYOGRAFİMurda kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli? İşte Simge Tertemiz biyografisi
BİYOGRAFİSimge Tertemiz kimdir?
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu nereli?
BİYOGRAFİKenan İmirzalıoğlu kimdir?
Survivor Dora kaç yaşında? Survivor Dora kimdir, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Dora kaç yaşında?
Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? Mustafa Varank nerelidir?
BİYOGRAFİMustafa Varank kimdir?