"SENİ HADIM ETTİRİRİM!"

Jones, bu durumu inkar etse de eşi evin her yerini aramaya başladı. Linda Trenchard, son olarak fırını açtı ve orada ondan kalan izleri gördü.

Wilson çok iyi yemek yapardı. Böylece Mary Wilson'ın orada olduğu da ortaya çıktı. Trenchard, eğer bir daha kendisini aldatırsa onu hadım ettirmekle tehdit etti.