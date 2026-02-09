Habertürk
        Melis İşiten: Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum

        Melis İşiten, sunuculuğunu yaptığı programda; "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 17:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:37
        Melis İşiten, 'Zaten Şov' isimli programında Oğuzhan Uğur'u konuk etti. İşiten ile Uğur, aralarında yaşanan flört diyaloğu ile gündeme geldi.

        Uğur; "Çoklu flört erkekte olur mu? Bizde yok" derken, İşiten'in; "Çoklu flört bende de yok" demesi ortalığı karıştırdı.

        Oğuzhan Uğur, Melis İşiten'in telefonunda birden fazla erkeğin mesajlarını gördüğünü belirtti. Ardından Melis İşiten de 'çoklu flört' iddiasını kabul etmek durumunda kalarak; "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir" dedi.

        Uğur; "Baba bu kumandalı arabayı istiyorum. Alıyorsun. Yanındaki çocuk başkasıyla geçerken böyle bakıyorsun" diyen Oğuzhan Uğur'a, Melis İşiten'in cevabı ise şöyle oldu: Almıyorum, almıyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşün.

        #Melis İşiten
        #Oğuzhan Uğur
