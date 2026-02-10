Melis İşiten: Birden fazla kişiyle flört etmiyorum

Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten, 'Zaten Şov' adlı programında Oğuzhan Uğur'u ağırlamıştı. Programda aralarında geçen flört diyaloğunda İşiten'in, "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekâr insanlar istediği kadar flört edebilir" sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Melis İşiten, gelen yorumların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Programda espri amacıyla söylediği sözlerin ciddiye alınmasına tepki gösteren oyuncu, sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade etti.

REKLAM

Melis İşiten paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar işler çığırından çıktı, bir sakinleşelim. Lütfen konu hakkında haber yapmak isteyen ya da saldırmak veya övmek isteyen herkes önce bölümü izlesin. Konuşmanın başı sonu var elbette. Biz bir eğlence programıyız; şakaların yapıldığı, gülünerek ilerleyen bir akışımız var. Üstelik 130 bölümdür de devam ediyoruz.

Çıkıp gerçekten böyle bir açıklama yapmış olabilir miyim? Asıl bu açıklamayı yapmak dünyanın en komik şeyi ama madem öyle; aynı anda birden fazla kişiyle flört etmiyorum ve bunu kimseye de tavsiye etmiyorum. Şimdi yeni bölüm çekimine gidiyorum."