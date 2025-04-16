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        Haberler Magazin Melis Sezen: Aşk olsun - Magazin haberleri

        Melis Sezen: Aşk olsun

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen, dizideki rolü ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:20
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis Sezen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        "DURUMU İYİ"

        'Deha' dizisinde 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen, "Set çok güzel gidiyor" dedi. Geçtiğimiz haftalarda sette ufak bir kaza yaşayan ve ayağından sakatlanan rol arkadaşı Aras Bulut İynemli hakkında da konuşan Melis Sezen; "Durumu çok iyi, bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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        "KARAKTERE GÖRE DEĞİŞİYORUM"

        Ayrıca 'Deha'daki rolü için imajını değiştiren ve saçlarını siyaha boyatan Melis Sezen, "Bundan sonra sizi hep böyle mi göreceğiz?" sorusuna; "Bilmiyorum, karaktere göre değişiyorum ama 'İmre' bunu çağrıştırdı bende. Gerçekten tam da 'İmre' oldu. Karakter ruhunu söylüyor, biz de ona dönüşüyoruz” yanıtını verdi.

        Setin yoğun temposu nedeniyle kişisel bakımına fazla zaman ayıramadığını dile getiren Melis Sezen, yıpranmış tırnaklarıyla ilgili; "Son bölümleri gördüyseniz fragmanda biraz kaçırmalı, bilmem neli çıktım, böyle oldu" diyerek gülümsedi.

        'Deha'nın iki sezon süreceği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Melis Sezen; "Bilmiyorum, en hayırlısı olsun. 'Deha'yı çok seviyorum, 'İmre'yi de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca zaman zaman sosyal medya hesabından yayımladığı dans videolarıyla ilgili de konuşan Melis Sezen; "Dans her şeyim..." dedi.

        Cannes Film Festivali'nde leopar desenli bir elbisesiyle dikkat çeken Melis Sezen, gazetecilerin, "Leopar eşittir Melis Sezen diyebilir miyiz?" sorusunu yöneltmesi üzerine; "Evet deriz, çok seviyorum leoparı" ifadelerini kullandı.

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        "AŞK OLSUN"

        Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Melis Sezen, gazetecilerin, "Hayatınızda biri var mı?" şeklindeki sorusuna ise, "Aşk hakkında konuşmayalım, olsun sadece" diyerek gizemli bir yanıt verdi.

        Melis Sezen, o esnada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı ve her biriyle poz verdi.

        Öte yandan annesi Nursel Sezen'in kullandığı otomobile binen Melis Sezen, gazetecilerin, "Sizi anneniz mi alıyor?" sorusu karşısında ise "Öyle oldu" diyerek gülümsedi.

        Melis Sezen ve annesi Nursel Sezen
        Melis Sezen ve annesi Nursel Sezen
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