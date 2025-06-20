Melis Sezen: Toplantıya geç kaldım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis Sezen, Bebek'te görüntülendi.

Menajeri ile birlikte Bebek'teki bir ofise toplantıya geldiğini söyleyen Melis Sezen, basın mensuplarının soruları karşısında; "Sizi kırmamak için fotoğraf verdim ama ofise girmem lazım toplantıma geç kaldım. Bir sonrakinde telafi edelim" diyerek, teşekkür etti.