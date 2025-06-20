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        Haberler Objektife Takılanlar Melis Sezen: Toplantıya geç kaldım - Magazin haberleri

        Melis Sezen: Toplantıya geç kaldım

        Oyuncu Melis Sezen, iş toplantısına geç kaldığı için gazetecilerin sorularını geri çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:46
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        "Toplantıya geç kaldım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis Sezen, Bebek'te görüntülendi.

        Menajeri ile birlikte Bebek'teki bir ofise toplantıya geldiğini söyleyen Melis Sezen, basın mensuplarının soruları karşısında; "Sizi kırmamak için fotoğraf verdim ama ofise girmem lazım toplantıma geç kaldım. Bir sonrakinde telafi edelim" diyerek, teşekkür etti.

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