Melis Sezen'den Venedik Film Festivali'nde dikkat çeken pozlar
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'ne giderken beyaz elbisesiyle poz verdi
Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen son olarak tercih ettiği beyaz elbisesi ve yaptığı hareketlerle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.
30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine katılan isimler arasında Salih Bademci ve Melis Sezen de yer aldı.
Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Melis Sezen, Uluslararası Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında çekildiği gönderilerini sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin beyaz elbisesiyle verdiği pozlarına sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.
İşte Melis Sezen'in Venedik Film Festivali'nden görüntüleri...