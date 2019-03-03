Melis Sütşurup kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Soruları şu an en sık aranılan isimlerden biri oldu. Bunun sebebi ise, ünlü sanatçı Mustafal Sandal ile aşk yaşıyor olması. Çiftin sosyal medyada da birlikte çekilmiş fotoğrafları düşünce magazinseverler Melis Sütşurup hakkında araştırma yapmaya başladı...

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hakkında çok fazla bir bilgi olmayan Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup 30 yaşında bir model. Sütşurup'un bir de erkek çocuğu var.

MUSTAFA SANDAL SEVGİLİSİNİ ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRDI

Kısa bir süre önce hesabından paylaştığı video ile yeni bir aşka yelken açtığını takipçilerine müjdeleyen Mustafa Sandal bu defa kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile gittiği bir yemekte çekilmiş fotoğraf ile gündemde. Mustafa Sandal’ın yakın arkadaşı kendi sosyal medya hesabından ikiliyle birlikte çıktıkları yemeğe ait fotoğrafları paylaşınca, ünlü çiftin yan yana görüldükleri ilk kare ortaya çıktı.