Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzonda
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz - sedasız evlendiği ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk ile memleketi Trabzon'a el öpmeye gitti
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız hayatlarını birleştirmişti.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği ise Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
Çift, daha sonra da mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımlamıştı.
İKİ AY SONRA EL ÖPMEYE GİTTİLER
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitti.
"EN KIYMETLİLERİM"
Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımladı.
Yusuf Yazıcı ayrıca eşine Çaykara turu yaptırmayı da ihmal etmedi.