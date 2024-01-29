Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Bir süredir futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin geçen hafta düzenlenen galasına katılamamıştı.

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İsmail Hacıoğlu da filmdeki partneri Melisa Aslı Pamuk' ile ilgili olarak; "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" demişti.