Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Melisa Aslı Pamuk, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın galasına katılmadığı için kendisine tepki gösteren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabından engelledi
Bir süredir futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin geçen hafta düzenlenen galasına katılamamıştı.
İsmail Hacıoğlu da filmdeki partneri Melisa Aslı Pamuk' ile ilgili olarak; "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" demişti.
Melisa Aslı Pamuk, kendisine tepki gösteren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabında engelledi.