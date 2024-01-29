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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

        Melisa Aslı Pamuk, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın galasına katılmadığı için kendisine tepki gösteren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabından engelledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:50
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        Bir süredir futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin geçen hafta düzenlenen galasına katılamamıştı.

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        İsmail Hacıoğlu da filmdeki partneri Melisa Aslı Pamuk' ile ilgili olarak; "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" demişti.

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        Melisa Aslı Pamuk, kendisine tepki gösteren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabında engelledi.

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        İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabında filmin afişine Melisa Aslı Pamuk'u etiketlemek istedi ancak engellenince bunu yapamadı.

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        İsmail Hacıoğlu'nun bu duruma ne yanıt vereceği ise merak konusu.

        #İsmail Hacıoğlu
        #Melisa Aslı Pamuk
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