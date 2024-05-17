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        Haberler Kısayol Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Melisa Aslı Pamuk sevgilisi Yusuf Yazıcı ile evlendiğine dair sosyal medyada söylentiler yer aldı. 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Instagram hesabından soyadına Yazıcı'yı eklemesi bu söylentilerin konuşulmasına sebep oldu. Peki Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:02
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        Ünlü güzel Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı uzun süredir beraber. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir, Yusuf Yazıcı ile evlendi mi?

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        MELİSA ASLI PAMUK SOSYAL MEDYA HESABINDAN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

        Ünlü Oyuncu ve yıldız futbolcunun sessiz sedasız evlendiğine dair iddialar sosyal medyada Melisa Aslı Pamuk’un soyadına Yazıcı’yı eklemesiyle ortaya çıktı. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

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        Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.

        MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

        14 Nisan 1991 yılında Haarlem Hollanda'da doğmuştur. 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

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        Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

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