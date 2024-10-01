Melisa Döngel, futbolcuya âşık oldu
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in gönlünü futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırdığı ortaya çıktı
Adı daha önce Sergen Yalçın ve Barış Alper Yılmaz gibi futbol dünyasının önemli isimleriyle anılan Melisa Döngel, mutluluğu bir futbolcuda buldu.
Ünlü oyuncunun, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Sürpriz aşk ise Kerem Atakan Kesgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.
Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Melisa Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
Geçmişte rapçi Sefo ile de aşk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen Melisa Döngel, mayıs ayında "Aşkı bir türlü bulamadım" diyerek sitemkar bir açıklamada bulunmuştu.