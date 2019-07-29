"Hep dolma yapacak değiliz ya!"

Bir şampuan markası, Melisa Şenolsun ile iş birliği yaparak geliştirdiği saç bakım serisini Çeşme’de düzenlenen özel bir partiyle tanıtıldı. Festival konseptli renkli partiye Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, Özge Ulusoy, Ceylan Çapa gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Bir şampuan markasının başarılı oyuncu Melisa Şenolsun ile geliştirdiği saç bakım serisi Çeşme’de gerçekleştirilen özel bir parti ile tanıtıldı.

Nova Norda’nın sahne aldığı ve Rubslient’in DJ performansıyla devam eden partiye, Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, Özge Ulusoy, Ceylan Çapa, Gonca Vuslateri, Ebru Akel, Tara De Vries, Almila Ada, Tuğçe Melis Demir ve Ayşe Tolga gibi ünlü isimler katıldı. Festival havasında geçen renkli partide Melisa Şenolsun tarzıyla da kendinden söz ettirdi.

Kırmızı ve mor renklerde dekorasyonu ile dikkat çeken partide Melisa Şenolsun da kıyafeti ve saçlarıyla davetlilerin beğenisini topladı.

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

Partinin açılış konuşmasını yapan Melisa Şenolsun, "Saç bakımı konusunda dünyanın önde gelen markalarından biri. Uzmanlığını benim dünyamla buluşturan böyle bir projede yer almak gurur verici. Ayrıca farklı bir alanda yaratıcılığımı kullanma fırsatı çok keyifliydi" dedi.

Ünlü oyuncunun farklı su sporlarını deneyimlediği hem kendisinin hem de eğlencenin sınırlarını zorladığı reklam filminden görüntüler de davetlilerin beğenisini topladı.