Melisa Sözen: Birçok şeyi sevgilim sayesinde başardım

HABERTURK.COM

35 yaşındaki oyuncu Melisa Sözen, samimi açıklamalarda bulundu. Müzisyen Harun Tekin ile aşk yaşayan Sözen, ilişkisi hakkında konuştu.

Hello Dergisi'ne konuşan Melisa Sözen, konuyla ilgili şunları söyledi:

Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz. Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun’un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Hiç estetiği olmadığını açıklayan ünlü oyuncu, şunları söylemişti:

Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım.

Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum. Yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.