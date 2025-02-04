Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen gözaltına mı alındı?
Melisa Sözen, Fransız yapımı bir dizide terör örgütü üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için ifadeye çağrıldı. 2015 yılında Fransız yapımı "Le Bureau des Legends" dizisinin üçüncü sezonunda rol alan ünlü oyuncunun, canlandırdığı karakterin giydiği kıyafet sebebiyle, ifadesi alındığı bildirildi. Peki, "Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Melisa Sözen'in oynadığı diziler ve filmler...
Oyuncu Melisa Sözen "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından başlatılan soruşturma, Melissa Sözen'in hayatı ve oyunculuk kariyerini gündeme taşıdı. Peki, "Melisa Sözen gözaltına mı alındı? Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Melisa Sözen'in ifadesi...
MELİSA SÖZEN GÖZALTINA MI ALINDI?
Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransız yapımı bir dizide oynadığı rol yüzünden ifadeye çağrıldı. Sözen'e gözaltı işlemi uygulanmadığı belirtildi
Oyuncu Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransiz yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için ifadeye çağrıldı.
Melisa Sözen'in ifadesinde "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı, vatanımı milletimi seven birisiyim" diye konuştuğu öğrenildi.
MELİSA SÖZEN KİMDİR?
Melisa Sözen 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da "Feriha" rolünü canlandırmıştır.
2008 yılının yazında NTV'de Dünyayı Kurtaran Kadın isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde "Clover" karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır.
2012-2013 sezonunda Şubat adlı dizide "Yağmur" ve "Sabah" karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde "Nihal" karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen Kalp Düğümü adlı oyunda rol aldı. 2015'te yayımlanan Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.
Uzun süren bir aradan sonra Sözen, ekranlara 2020 yılında TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Alya" karakteriyle döndü. Sözen, Perihan Mağden'in Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? kitabından uyarlamasında da başrol oynamıştır.
MELİSA SÖZEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1997 Baba Evi
2000 Aşk Güzel Şeydir
2000 Bana Şans Dile
2001 Nisan Yağmuru
2001 Yeni Hayat
2003 Asmalı Konak
2003 İçerideki
2003 Büyümüş de Küçülmüş
2003 Şıh Senem
2003 Şarkılar Seni Söyler
2004 Okul
2004 Kayıp Aşklar
2004 Çemberimde Gül Oya
2005 O Şimdi Mahkum
2005 Beşinci Boyut
2006 Cenneti Beklerken
2006 Deliler Mavi / İşte Öyle Bir Şey
2006 Eve Giden Yol 1914
2006 Azap Yolu
2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken
2006 Hakkını Helal Et
2007-2008 Bıçak Sırtı
2008 Para=Dolar
2008 Bir Bulut Olsam
2010 Casus Kızlar
2010 Av Mevsimi
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan
2011 Kollama
2011 Relis
2012 Muhteşem Yüzyıl
2012 Pazarları Hiç Sevmem
2013 Şubat
2013 Analı Oğlullu
2015 Kış Uykusu
2015 Benimle Var Mısın
2016 Bir Varmış Bir Yokmuş
2016 Beş Kardeş
2016 Hayat Şarkısı
2017 Le Bureau des Légendes
2017 7 Yüz
2018 Babamın Günahları
2019 Demain tout Changer le Monde
2020 Alef
2020 Kırmızı Oda
2023 Biz Kiminle Kaçıyorduk Anne?