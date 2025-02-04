2012-2013 sezonunda Şubat adlı dizide "Yağmur" ve "Sabah" karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde "Nihal" karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen Kalp Düğümü adlı oyunda rol aldı. 2015'te yayımlanan Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

Uzun süren bir aradan sonra Sözen, ekranlara 2020 yılında TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Alya" karakteriyle döndü. Sözen, Perihan Mağden'in Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? kitabından uyarlamasında da başrol oynamıştır.