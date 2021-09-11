Melisa Sözen'li diziye iki yeni oyuncu 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Melisa Sözen’in Netflix için hazırlanan “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da başladı. Dizinin yönetmenliğini Ceylan Özgün Özçelik yaparken, senaryosunu ise Ertan Kurtulan kaleme alıyor.

Birand Tunca

tv100'ün haberine göre; Etkileyici bir anne-kız hikâyesini anlatan 8 bölümlük dizide Birand Tunca da rol alacak. "Erkenci Kuş" ile yıldızı parlayan Tunca, son olarak “Oluversin Gari” projesinde rol almıştı.

Deniz Karaoğlu

Ünlü yazar Perihan Mağden’in aynı adlı kitabından uyarlanan dizide ayrıca Deniz Karaoğlu da rol alacak.