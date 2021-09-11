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Melisa Sözen'li diziye iki yeni oyuncu

Melisa Sözen'in Kapadokya'da çekilen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinin kadrosuna Birand Tunca ve Deniz Karaoğlu, dahil oldu

Melisa Sözen'li diziye iki yeni oyuncu - Magazin haberleri
Melisa Sözen'li diziye iki yeni oyuncu
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Melisa Sözen’in Netflix için hazırlanan “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da başladı. Dizinin yönetmenliğini Ceylan Özgün Özçelik yaparken, senaryosunu ise Ertan Kurtulan kaleme alıyor.

Birand Tunca
Birand Tunca

tv100'ün haberine göre; Etkileyici bir anne-kız hikâyesini anlatan 8 bölümlük dizide Birand Tunca da rol alacak. "Erkenci Kuş" ile yıldızı parlayan Tunca, son olarak “Oluversin Gari” projesinde rol almıştı.

Deniz Karaoğlu
Deniz Karaoğlu

Ünlü yazar Perihan Mağden’in aynı adlı kitabından uyarlanan dizide ayrıca Deniz Karaoğlu da rol alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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