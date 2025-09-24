Habertürk
        Meloni ve Şara'nın görüşmesine İtalyan liderin bakışları damga vurdu

        Meloni ve Şara'nın görüşmesine İtalyan liderin bakışları damga vurdu

        Suriye lideri Ahmed Şara ve İtalya Başbakanı Meloni, BM Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ikilinin basına yansıyan fotoğrafı damga vurdu.

        Giriş: 24.09.2025 - 14:36 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:36
        Meloni ve Şara'nın görüşmesine İtalyan liderin bakışları damga vurdu
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

        Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

        Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

        Meloni mimikleriyle birçok kez gündem oluyor

        Jest ve mimikleriyle birçok kez gündem olan İtalyan lider Meloni, bu kez de Şara'ya bakışlarıyla gündem yarattı.

        Meloni daha önce NATO Zirvesi'ndeki mimikleriyle, G7 Zirvesi'nde dönemin ABD Başkanı Biden'ı boşluğa bakarken kameralara yönlendirmesiyle, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın kendisinin karşısında diz çöküşüyle, Donald Trump'la olan alışılagelmedik kısa sohbetleriyle ve dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın temaslarından 'rahatsız' olmasıyla birçok kez gündeme gelmişti.

