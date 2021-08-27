Amerikalı Patrick Grady ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Miraloğlu'nun hamile olduğu ve bunu eşinden gizlediği iddia edildi. Oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Miraloğlu'nun, bu kararını eşine ilettiği ileri sürüldü.

"DARP" İDDİASI

Hollywood'a gitmek isteyen Miraloğlu'nun bu talebinin Patrick tarafından reddedildiği ve çıkan tartışmada evinin bahçesinde darp edildiği iddiası ortaya atıldı.