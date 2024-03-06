Meltem Yılmazkaya: Sahne tozu yutuldu
SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arkadaşlarını ziyaret etti
Meltem Yılmazkaya, 2023'ün Mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikâh masasına oturmuştu. 2023'ün mayıs ayında İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yapan Meltem Yılmazkaya, eşiyle ilk çocuklarına kavuşmuştu.
SHOW TV'de ekrana gelen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arakdaşlarını ziyaret etti.
Meltem Yılmazkaya, ekip arkadaşlarıyla oğlunun eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından yayımladı.