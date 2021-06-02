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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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"SOYLU SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA MESAJ VERİYOR"

Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi sözünü İçişleri Bakanı söyledi, 'dahası da var' dedi. 'Ben savcıya söylerim' size söylemem diyemez İçişleri Bakanı. Bu söyledikleri sayın Bakanın dokunulmazlık kapsamına girmez. Sayın Soylu burada sanık değil tanık. Savcılar pekala Süleyman Soylu'nun ifadelerine başvurabilirler. Bunu saklayamaz. Kişiyi açıklamıyor sayın Soylu, sayın Cumhurbaşkanına 'Beni korumazsan açıklarım' diyor. Ben böyle okuyorum. Yürekli bir savcı arıyorum. 'Saraydan para alıp parti kuranlar var' dendi. Mafyadan veya saraydan para almak ahlâksızlıktır. CHP yönetimi 'Biz İnce'yi kast etmedik' dediler. Yetmez. Tamam İnce kurtuldu ama başka partiler de var. Onlar töhmet altında. Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Soylu'ya sesleniyor. Bizim 3 milletvekilimiz var. Yarın arkadaşlarımız imzaya açacaklar. Saraydan para alanlar, mafyadan para alanları bu komisyon araştırsın. Temiz siyaset isteyenlere sesleniyorum. Memleket Partisi'nin 3 milletvekilinin yarın imzaya açacağı temiz siyaset için, kirlilikten kurtulmak için. Saraydan para alıp, parti kuranı da, mafyadan bağış alanı Meclis araştırsın.

"İKTİDAR VE MUHALEFET HSK'DA ANLAŞMIŞTIR"

İddialar var, itiraflar, ithamlar var. Bunu çözmemiz lazım. Temiz siyaset istiyorsak bu tuğlayı çekmemiz lazım, altında kim kalırsa kalsın. Siyaset kurumu çekecek, yargı çekecek. Altında İnce kalacaksa İnce kalacak. Cumhurbaşkanı veya Kılıçdaroğlu kalacaksa kalacak. Veya hepimiz kalacağız. Eski Başbakanın oğlu ile iddialar var. Ben yapmıştır iddiasında bulunmuyorum. Bunların araştırılması lazım. Türkiye'de temiz eller operasyonu yapılmalıdır. Bizinm sayımız yetmiyor. Bu iktidarla bu muhalefet ortak olduklarını göstermişlerdir. HSK'da birbirine ortaklık yaptılar. Bir hemşehrini üye yapabilmek için gidip anlaşma yaptın. Cumhur İttifakı'nın seçtiği 4 üye kuraya girecekti. Anlaştıkları için Cumhur İttifakı'nın 4 üyesini seçme garantisi verdiler anlaşarak. 118 kişi müracaat etti HSK'ya. Meclis'e geldi. Karma Komisyon bunları 21'e düşürdü. Bir CHP milletvekili, Ankara Milletvekili sayın Levent Gök bir araştırma yaptı. Yaptığı iş 118 yargıcın sosyal medyalarını taradı. Yasalar açık, siyasi yanlarının olmaması lazım. 25 üyenin siyasi paylaşımlar yaptığını görüp rapor yazmış. CHP'ye hakaretleri var. Raporu partisine sunmuş. Bu 25 kişiden birisi Cumhur İttifakı'nın seçilen o 4 kişisinden birisi. 400'ün üzerinde oyla seçildiğine göre partilerine hakaret eden hakimlere, CHP milletvekillerine oy verdirdiler. Ortaklığı görüyor musunuz?

"MİLLET İTTİFAKI ARTIK YARGIYA TEK LAF EDEMEZ"

HSK'ya 13'te 1'e razı oluyorsanız. Elma şekeri siyasetidir bu. Meşruiyet kazandırıyorsunuz. 1 üyeye razı gelerek HSK seçimini meşrulaştırmış oluyorsunuz. Şimdiden sonra muhalefetin, Millet İttifakı'nın Türkiye'de yargıya tek laf etme hakları yoktur. Salı günü seçim oldu. Pazartesi günü kimin seçileceğini öğrenmedik mi? Anayasa'ya uygun değil bu seçim. Ayrıca en önemli kısmı meşruiyet kazandırma. AK Parti yanlış iş yapıyor, yargıyı siyasallaştırıyor, CHP ve İYİ Parti buna öncülük ediyor. 'Kenardan bir tanecik bana ver' diyor. Kendisini siyasallaştıran, kendisine hakaret eden yargıca oy verdiler. Şimdiden sonra CHP ve İYİ Parti'nin ekranlara çıkıp 'Türkiye'de yargı siyasallaştı' deme hakkı yok. Kendi elleriyle yaptılar bu işi.

"ALTINDA KİM KALACAKSA KALSIN, TUĞLAYI ÇEKMEK LAZIM"

Miting yaptırmışsınız geçmişte. 2018'de ben Cumhurbaşkanı adayı iken, karşıma geçmiş 'Oylarınızı Tayyip Abi'ye verin' diye miting yapmış. Koruma verdikleri ortaya çıktı. Koruma veren kişilerin biri AK Parti'den milletvekili biri vali oluyor. Sonra AA isimleri kapatıyor. Korumayla yurt dışına çıkmış, bunu da biliyoruz. Mafyanın organize suç örgütü liderinin sözüne güvenilir mi? Yahu siz PKK'lıların sözüne güvendeniz mi? PKK'yı tanık, TSK'yı sanık yapmadılar mı? Ortada iddia varsa, sahibine bakmaksızın araştırmak lazım. Çok ciddi iddialar var, alenen söylüyor. Ben ne Binali Yıldırım oğlunu ne de adı geçenleri suçluyorum. Böyle bir suçlama hakkım yok. Suçlamak kolaydır, geri almak zordur. Bu devletin, Meclis'in, yargının işi. Susurluk'ta 6-7 gün içinde komisyon kuruldu. Neden susuyoruz şimdi? Vahim iddialardır. Venezuela'ya gidiyorsun 'maske dağıtacağım' diyorsun. Yanında YSK üyeleri var. Dostluk grubu var. 'Çantayla gittim' diyor. Ben üzülüyorum onların adına, yakıştıramıyorum, aklanmalarını istiyorum. Bu açıklamaları gördükçe batıyorlar. Ciddi bir şey söylemiyorlar. Yok 'bavulla gitti' vs. Çocuk değilim ben, beni kandıramazsınız. Çıkın adam gibi açıklayın. Altında kim kalacaksa kalsın, tuğlayı çekmemiz lazım.

"SOYLU, SAYIN CUMHURBAŞKANINA 'BENİ KONUŞTURMA' DEDİ"

Süleyman Soylu'nun 'Ben savcılara söylerim' demesi, Erdoğan'a mesajdır. 'Beni koru, beni konuşturma' demektir. Ben böyle okuyorum. Sayın Erdoğan konuşana kadar kimse konuşmadı. Yargı konuşmadı. Erdoğan konuştuktan sonra Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Komik gerçekten. Yargı, medya, herkes Erdoğan'ı bekliyor. Sayın Erdoğan da sayın Bahçeli'yi bekliyor. Sayın Bahçeli sahip çıkınca Erdoğan konuştu. Bunu açıklamanın yeri, gerçi bir şey açıklamadı da. Bunu açıklamanın yeri TRT ya da Habertürk değildir. Yine çıkarsın Habertürk'e bakın ben de görüşlerimni açıklıyorum. Bunun yeri savcıdır. Ben biliyor olsam yarın sabah 9'da savcıa giderim. Bizim bilmeye hakkımız yok mu?

"BİR TANE YÜREKLİ SAVCI YOK MU BU MEMLEKETTE?"

Bu iktidarın temiz eller operasyonu yapacağına inanmıyorum. Sayın Süleyman Soylu gidecekse, gideceği yer televizyonlar değil ya TBMM ya da savcıdır. İkisine de gitmedi. TBMM çok zor bu yeni anayasayla. Referanduma 'evet' oyu vatandaşlarımızın bir kez daha ellerini başlarına koymalarını istiyorum. Ben eski sistemi savunmuyorum. Eskisi kötüydü, bu daha da kötü oldu. 400 milletvekili mümkün değil. Bunun tek yolu var, kendine güvenen bir bakan gelir der ki, 'Benim partimin milletvekillerine sesleniyorum, aklanmak istiyorum, yalvarıyorum evet oyu verin' der. Biz diyoruz ki 10 bin dolar rüşvet alan da saraydan para alan da... Lafı söyleyip ortada kalmayın. Milletvekillerimizin önergesine imza verin. Önce 20'yi bulalım. Muhalefet ve iktidar elele verin. 'Saraydan para alıp parti kurdular' deyip, sıkışınca 'Muharrem İnce'yi kastetmedik' olmaz, mertçe siyaset yapacaksın. Türkiye'yi bir silkindirelim şöyle. Altında kim kalırsa kalsın. Nereye giderse gitsin. Bunun tek yolu budur. Bunu geçmişte İtalya yaptı. Başka bir çözümü yoktur bunun. Senin suçlun, benim suçlum, senin partin, benim partim yok. Açacaksın anayasayı. Savcılara sesleniyorum; bu memlekete çok büyük kötülük yapıyorsunuz. Ekonomiyi kötü yönetenler kadar siz de suçlusunuz. Ortada o kadar iddia var. Bir tane yürekli savcı yok mu bu memlekette.

"SEN İKTİDAR OLSAN AK PARTİ'DEN NE FARKIN VAR?"

Adamın videoları 100 milyon izleniyor. Türkiye bunu konuşuyor? Ne zaman harekete geçilecek? Sokakta insanlar bunu konuşuyor. Millet dizi film gibi bunu takip ediyor. Bir hukuk devletinde susmak olmaz. Bakan istifa ediyor, 27 saat medya bunu söyleyemiyor. Niye korkuyorsunuz yahu, ölümden öte köy mü var? Ben basının bir kesimini alarak söylemiyorum, medyanın genel halini söylüyorum. Muharrem İnce arkadaşlarıyla parti kurmuş. Bu bir haber. Kendini demokrat diye tanıtan kanal 1 dakika veriyor. Akşam yeni kurulan partinin genel başkanını 3 saat yayına çıkarıyor. Sen iktidar olsan AK Parti'den ne farkın var? Sen de CHP'nin yandaşısın.

"AK PARTİ'YE ELLERİ GİTMEDİĞİ İÇİN CHP'YE OY VERİYORLAR"

Biz bir ihtiyaçtan doğduk. Türkiye'de 110 tane parti var. Türkiye'de AK Parti'ye 19 senedir oy verip, bugün memnun olmayan kitle var. Eli de CHP'ye gitmiyor. 'Vermeyeceğim bir defa ama CHP'ye de vermem' diyor. 'Kime vereyim' diyor. Onlara diyoruz ki, 'Senin adresin Memleket Partisi'. AK Parti gelmesin diye CHP'ye kerhen oy veriyoruz diyorlar. Ülkücülerin bir kesimi 'Biz AK Parti'nin yanına yanaştık, rahatsızım bu işten' diyor. HDP'nin bir kesimi 'Bunlar bir arpa boyu yer almıyorlar, Türkiye partisi olmuyorlar, terörü kınamıyorlar'.

Adamın videoları 100 milyon izleniyor. Türkiye bunu konuşuyor? Ne zaman harekete geçilecek? Sokakta insanlar bunu konuşuyor. Millet dizi film gibi bunu takip ediyor. Bir hukuk devletinde susmak olmaz. Bakan istifa ediyor, 27 saat medya bunu söyleyemiyor. Niye korkuyorsunuz yahu, ölümden öte köy mü var? Ben basının bir kesimini alarak söylemiyorum, medyanın genel halini söylüyorum. Muharrem İnce arkadaşlarıyla parti kurmuş. Bu bir haber. Kendini demokrat diye tanıtan kanal 1 dakika veriyor. Akşam yeni kurulan partinin genel başkanını 3 saat yayına çıkarıyor. Sen iktidar olsan AK Parti'den ne farkın var? Sen de CHP'nin yandaşısın.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖYLE GİYDİRİLMESİNİ DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?"

28 Şubat'ta dershane müdürüydüm. Bir hafta içi, bir de hafta sonu gelen öğrenciler vardır. Bir subay geldi. Hafta içi mezun öğrencilerden biri başörtülüymüş dedi. Onu dershaneden atacaksın, dedi. Dedim ki, 'o mezun öğrenci, disiplin yönetmeliğine tabi değildir, kurallara uymayan durum yok, atmıyorum' dedim. 'Rapor yazarım' dedi, 'yaz' dedim. Ben dik duran birisiyim. Ailemin yarısı başörtülü, böyle de bir problemim yok. Konya milletvekili 'tepeden tırnağa serbest bırakacağız' dedi. Hakim, savcı, polis hariç dediler. Kendi milletvekillerine disiplin cezası verdiler. Siz 3-4 yaşındaki çocukların o şekilde kapatılmasını doğru buluyor musunuz? Ben kimsenin kıyafetine karışmıyorum. İsteyen istediği gibi giyinsin. Böyle bir problemim yok benim. Ama 3-4 yaşındaki çocuğun o tür kıyafetler giydirilmesini doğru buluyor musunuz?

"FETÖ'CÜLER BİR ZAMANLAR TEHLİKE DEĞİLDİ, GÖRDÜK"

Ben CHP'li değilim artık. Ben Memleket Partisi'nin kurucu genel başkanıyım. Ben gömlek falan değiştirmem. Dosdoğru bir adamım. Durduğum nokta bellidir. Kafamdaki çelişkiler, doğrular bellidir. Başkalaşmam, gelişirim. Özümü korurum. İnsanların kıyafetleriyle ilgili hiçbir problemim yok. Ama sosyal medyada gördüğüm 3-5 yaşındakilerin o tür kıyafetler giydirilmesini doğru bulmuyorum. FETÖ'cüler bir zamanlar tehlikeli değildi, hocaefendiydi. Başımıza neler geldi, gördük.

"ÇAYKUR'U YÖNETEMEYEN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ"

Yargının bir an önce İçişleri Bakanı'nın görüşüne başvurması lazım. Meclis'te komisyon kurulması lazım. ÇAYKUR'u konuşmamız lazım. ÇAYKUR'u yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez. Bu ülkede her evde çay tüketilip de burası zarar ediyorsa. Bunları konuşmamız lazım.