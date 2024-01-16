MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ | 2024 Ocak memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ | 2024 Ocak memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

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202 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur maaş farkı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Yaklaşık 4.5 milyon memurun maaşları her ayın 15'i itibarıyla gerçekleştiriliyor. İki haftalık boşlukta oluşan enflasyon farkı ek olarak memur ve memur emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. Memurlar maaş farklarını ödeme aldığı banka aracılığıyla sorgulayabilecekler. İşte 2024 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi ve sorgulama işlemine ilişkin detaylar...