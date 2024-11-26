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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaş zammı şekilleniyor! 2025 Ocak memur ve emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük memur aylığı ne olacak?

        Memur maaş zammı şekilleniyor! 2025 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak?

        2025 yılına sayılı günler kala memur ve emekli memur maaş zammı da gündemdeki yerini koruyor. Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL'den 43.617 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL'den 19.565 TL'ye yükselecek. İşte, memur ve emekli memur zam senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:53
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        2025 yılına doğru yaklaşırken önemli ücretler de konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri olan memur maaş zammı da gündeme geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini artırmasıyla, muhtemel enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak, 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşının 39. 206 TL'den 43.167 TL'ye yükselmesi bekleniyor. İşte, 2025 Ocak memur ve emekli memur maaş senaryoları...

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        MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ

        Türiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçen yıl Kasım ayında açıklanan enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 olarak belirtilmiş; bu yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'e çıkarılmıştı. Ancak Merkez Bankası, bir kez daha tahmininde revizeye gitti ve 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıkladı.

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        MEMUR MAAŞ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

        Memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.

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        2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.

        Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.

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