        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam yapılacak?

        Memur zammı hesaplama 2026 Temmuz! Memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileri sonrası 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazandı. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı, memur maaşlarına yapılacak yeni artışın temelini oluşturuyor. 3 aylın enflasyon farkı ile özellikle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu personelleri için yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu...

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 19:47 Güncelleme:
        1

        Memur maaşında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve memur emekli maaşları ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı eklenerek yeniden belirlenmektedir. Temmuz döneminde memurlar yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak. Hatırlanacağı gibi Ocak döneminde en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        2

        2026 MART ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

        TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.

        Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Formula 1 Türkiye'ye geri döndü

        Formula 1 yarışları uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. 5 sezon boyunca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışları, yarattığı ekonomik büyüklük ile dikkat çekiyor....
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı