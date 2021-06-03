Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı. Piyasada, TÜFE'nin aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 17,4 artış göstermesi bekleniyordu. Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor.

2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK verilerine göre, yılın ilk beş ayında enflasyonun yüzde 6,39, yıllık bazda ise yüzde 16,59 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kamu görevlilerine ve emeklilere, 2021'in ilk altı ayı için yapılan maaş artışı yüzde 3 iken, beş aylık enflasyonun yüzde 6,39 olduğuna dikkati çekti.

Memurlara bu yılın ikinci yarısında da yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3’ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.43 oranında zam yapılacak.

Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.