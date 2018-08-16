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Memur maaşları ne kadar oldu? 2018 öğretmen, polis, hemşire maaşları…

Memurlar 2018 yılının 2. dönem zamlarını da aldı. Temmuz ayında zamlanan maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belli oldu. Yazımızdan öğretmen maaşı, polis maaşı ve hemşire maaşı ne kadar oldu? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

16.08.2018 - 01:09 | Güncelleme:

Memur maaşları yılın ikinci yarısında zamlandı. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre; "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi." Zam farkları geçtiğimiz 15 Temmuz 2018’de ödenmeye başlandı. Peki öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2018 memur maaşı zamlarını yazımızdan öğrenebilirsiniz..

MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM ALDI?

2018 KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında 8.901 TL maaş alan 1. Sınıf kaymakamlar (Derece:1/4) Temmuz 2018 ile birlikte 9.651 TL maaş almaya başladı.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öğretmen maaşı (Derece:1/4) Temmuz 2018 ile beraber 4.247 TL oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında 3.927 TL idi. 2017 Temmuz ayında ise maaşlar 3.699 TL idi. Yani geçtiğimiz yıldan bu yanan öğretmen maaşları 548 TL zam aldı.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Üniversite mezunu memurların(Derece: 9/1) maaşları son yapılan zam ile 3.387 TL’ye çıktı. Bu yıl Temmuz ayında 251 lira zam alan memurların ocak ayında aldığı maaş 3.136 TL idi

 

POLİS MEMURU NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

5/1 dereceye sahip polis memurları 366 TL zam alarak 4.823 lira oldu. Bu yıl başında alınan maaş 4.457 TL idi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında polis memuru maaşı 4.201 TL idi

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI

Uzman doktorlar (Derece:1/4) yılın ikinci yarısı ile beraber 6.568 TL maaş almaya başladı. Ocak ayında 6.064 TL maaş alan uzman doktorların aldıkları zam 504 TL oldu.

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı ile üniversite mezunu hemşireler (derece:5/1) 4124 TL maaş almaya başladı. Ocak 2018’te maaşlar 3.814 TL idi

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