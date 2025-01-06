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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a ziyaret - İş-Yaşam Haberleri

        Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a ziyaret

        Memur-Sen heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ziyarette bulunarak, memur ve memur emeklilerine yönelik refah payı talebini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:41
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        Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a ziyaret
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        Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ile Hacı Bayram Tombul, Bakan Işıkhan'a makamında ziyarette bulundu.

        Açıklamada, memur ve memur emeklilerine yönelik, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı teklifinin görüşmede Bakan Işıkhan'a iletildiği kaydedildi.

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Memur-Sen'in enflasyonu gören öngörüsü, toplu sözleşme masasında imza atmama haklılığını gözler önüne sermiştir. 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı teklifimize; 'noter' görevi üstlenerek sessiz kalan hatalı Hakem Kurulu kararının telafisi için refah payı talebimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettik. Bir buçuk yıl önce ne söylediysek, hangi karara itiraz ettiysek geçerliliğini koruyor. Ocak ayında ilk 6 aylık artış, mutabakat sağlayamadığımız teklifimiz olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı şekliyle başlamalıdır. Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için refah payı iyileştirmesi istiyoruz."

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