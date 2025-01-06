Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a ziyaret

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ile Hacı Bayram Tombul, Bakan Işıkhan'a makamında ziyarette bulundu.

Açıklamada, memur ve memur emeklilerine yönelik, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı teklifinin görüşmede Bakan Işıkhan'a iletildiği kaydedildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: