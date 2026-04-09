Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Temmuz 2026 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım hızlanırken, gözler açıklanacak son enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan mart ayı rakamlarıyla birlikte yılın ilk çeyreğine ilişkin zam oranı büyük ölçüde netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için oluşan enflasyon farkı, temmuzda yapılacak artışın temelini oluştururken; polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarında dikkat çeken artış senaryoları gündeme geldi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusu ise milyonların en çok araştırdığı başlıkların başında yer alıyor. İşte temmuz ayı emekli ve memur zam oranı hesaplama...
Milyonlarca memur ve emekli için temmuz ayında yapılacak maaş artışı şimdiden en sıcak gündem maddesi haline geldi. Açıklanan ilk üç aylık enflasyon verileri, zam oranına dair güçlü ipuçları verirken, kalan verilerle birlikte nihai tablo şekillenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketleri de zam oranlarının çift hanelere yaklaşabileceğini işaret ediyor. En düşük emekli aylığından kamu çalışanlarının maaşlarına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren yeni zam hesaplamaları, temmuzda netleşecek rakamlar öncesinde merakla takip ediliyor. İşte emekli ve memur zammında son gelişmeler...
MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.
3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.
TEMMUZ AYI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
TEMMUZ 2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları son anket verilerine göre Mart ayı enflasyon beklentisi 2,18, Nisan ayı 2,11, Mayıs ise yüzde 1,5 oldu. Haziran ayı enflasyon beklentisini yüzde 1,5 olarak baz alırsak toplam enflasyon yüzde 16,03 oranında gerçekleşecek. Memur ve memur emeklisi için oluşacak enflasyon farkı yüzde 4,53 olurken yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde yüzde 11,85'lik zam yapılacağı tahmin ediliyor.
ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.