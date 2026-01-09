Zamlı memur maaşı ödeme tarihi: Memur maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile 5 Ocak Pazartesi günü belli oldu. Böylelikle ocak ayı itibarıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 18,60 zam yapıldı. Gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 60.737 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte 2026 Ocak zamlı memur maaşı ödeme tarihi...
Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşında Ocak Haziran dönemine ilişkin zam oranları belli olurken, memur zam farklarının hesaba yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş zam farkı yattı mı?" İşte zamlı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih...
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu da yüzde 30,89 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak