Memur maaş farkı ödeme takvimi 2026 Ocak: Memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur maaş farkı ödeme tarihi gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatarken, oluşan 14 günlük boşluk nedeniyle zam farkı sonrasında ödeniyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memur ve memur emekli maaşlarına bilindiği gibi yüzde 18,60 zam yapılmıştı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2026 Ocak memur zam farkı ödeme takvimi...
Memur maaşı zam farkı ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak Haziran dönemine ilişkin en düşük memur maaşı 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 27.788 TL’ye yükseldi. Zamlı maaşlar hesaplara yatırılırken, memur maaşlarında oluşan 14 günlük zam farkı için gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60.737 TL
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükseldi.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşında 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam farkı (14 günlük fark) ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Memur maaş farkının ödeneceği tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında hesaplara yatırılıyor.