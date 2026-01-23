2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli zam oranı yüzde 12,19 oldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. SSK ve Bağ-Kur Ocak ayı emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Bu sebeple gözler kararın yürürlüğe gireceği tarihe çevrilmiş durumda. Peki, 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.