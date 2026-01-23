En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti! En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
6 aylık enflasyon farkına göre 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığının artırılmasını dair düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu gelişme sonrası en düşük emekli maaşı zammı için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2026 Ocak zammı ile 20 bin TL'ye yükselen SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.
2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli zam oranı yüzde 12,19 oldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. SSK ve Bağ-Kur Ocak ayı emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Bu sebeple gözler kararın yürürlüğe gireceği tarihe çevrilmiş durumda. Peki, 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.
2026 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.
En düşük emekli aylığı da yüzde 18,48 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseldi.
Memur ve memur emeklileri ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 18,60 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Önümüzdeki hafta kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
2026 OCAK AYI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.