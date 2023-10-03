MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farklı belli oldu! Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farklı belli oldu! Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklama, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, memur zammında belirleyici oranlardan olan enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu gelişmelerin ardından, "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 zamlı öğretmen, polis, hemşire, doktor maaşları...

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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emekli memurları ve memurların sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu.

Memurların toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak hesaplandığında, 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.